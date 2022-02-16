В Казахстане планируют внедрить новый формат планирования госгрантов НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса во время обсуждения соответствующего законопроекта вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов прокомментировал развитие механизмов государственной поддержки неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании палаты в первом чтении рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций».

В рамках совершенствования законодательства предлагается переформатировать систему грантового финансирования и внедрить новый механизм взаимодействия с НПО.

«Что касается грантового финансирования, то предполагается внедрение следующих видов системы грантов на градированной основе: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. При этом в зависимости от вида гранта определяются объемы, сроки финансирования, условия участия НПО в конкурсе и требования к отчетности. Безусловно, такой подход упрощает процедуры грантового финансирования», - сказал Болат Тлепов.

Во-вторых, как было отмечено, планируется внедрение нового формата планирования грантов по актуальным направлениям. Это напрямую направляет гранты на нужды населения. Данный механизм позволит внедрить подход «снизу вверх». То есть НПО через свои проекты будут оперативно реагировать на актуальные проблемы в обществе и своевременно принимать решения.

«В-третьих, для расширения отраслевого подхода к грантовой политике центральным государственным органам будут предоставлены компетенции на предоставление грантов через оператора. В-четвертых, предусмотрено внедрение механизма оценки эффективности грантов. Это позволит определить качество деятельности неправительственных организаций, отслеживать эффективность бюджетных расходов и оценивать жизнеспособность грантов», - добавил Болат Тлепов.