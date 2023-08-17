В Казахстане планируют ужесточить требования к поликлиникам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Планируется, что со следующего года Фонд социального медицинского страхования не будет заключать договора с поставщиками ПМСП, которые имеют меньше 10 тыс прикрепленного населения. Это позволит эффективнее распределять средства среди медицинских организаций, а заодно защитить права пациентов на доступную, качественную и своевременную медицинскую помощь. Проект приказа с изменениями проходит публичное обсуждение. В случае их одобрения норма не обойдет стороной и действующих поставщиков. Об этом в ходе встречи с медицинским сообществом в Туркестанской области сообщил Председатель Правления ФСМС Сабит Ахметов, передает МИА «Казинформ».

Число медорганизаций, работающих с Фондом медстрахования, из года в год растет. В этом году договора с Фондом заключили свыше 1 900 поставщиков, из них около 700 предоставляют первичную медико-санитарную помощь. При этом наибольшее количество поликлиник приходится на Алматы и Туркестанскую область. В последней насчитывается 59 медорганизаций.

Каждая финансируется через комплексный подушевой норматив, который выплачивается Фондом ежемесячно за каждого прикрепленного. Таким образом, чем больше у поликлиники населения, тем больше средств она получает. Сложнее в финансовом плане приходится тем медорганизациям, к которым прикреплено менее 10 тыс., а то и 2 тыс. населения. При небольшом бюджете они несут значительные расходы – им нужно содержать здание, выплачивать зарплаты, привлекать узких специалистов, оплачивать коммунальные расходы, закупать оборудование, лекарственные препараты и медицинские изделия. Поэтому многие медорганизации предпочитают обходиться силами одного врача общей практики и медсестры, передавая до 90% медуслуг на соисполнение. В результате страдает пациент, которому приходится посещать разные медорганизации по направлению, чтобы проконсультироваться у узкого специалиста или пройти обследование. Это нарушает декларируемый принцип доступности медицинской помощи.

«Люди доверяют вам свое здоровье. Поэтому ваша задача – обеспечить доступность медуслуг населению и их качество, наша задача – эффективно распределить и оплатить за оказанные услуги. Каждый должен заниматься своим делом и делать это качественно. Мы пересматриваем правила закупа и если изменения будут приняты, то со следующего года договора с поликлиниками, которые имеют меньше 10 тысяч прикрепленного населения, не будут заключаться. Тем, с кем они уже заключены, будет предоставлено время для укрупнения и расширения. Если поликлиника не сможет набрать необходимое количество прикрепленного населения, с ней договор заключаться не будет», – прокомментировал Сабит Ахметов в ходе своего выступления.

По мнению главы Фонда в этом вопросе особую роль играют управления здравоохранения, которые владеют ситуацией в регионе и отвечают за доступность медицинской помощи, равномерно распределяя население по поликлиникам, помогая с закупом медоборудования и привлекая к оказанию медпомощи частных инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. А учитывая, что население Туркестанской области уже превысило 2 млн жителей и имеется тенденция к постоянному росту, для частных инвесторов это достаточно привлекательный рынок.

«Нам не важно, государственная или частная это будет медорганизация. Фонд будет заключать договора с теми поликлиниками, которые имеют квалифицированных врачей и соответствующее материально-техническое оснащение», – отметил Сабит Ахметов.

В пример он привел ряд современных частных поликлиник Караганды и Астаны, которые сумели за 3-5 месяцев увеличить свое население на несколько десятков тысяч человек и, соответственно, получить больше финансирования от Фонда. Там имеется полный спектр узких специалистов, а также полная оснащенность (УЗИ-аппараты, КТ, МРТ).

Однако есть и плохие примеры частных клиник, учредители которых экономят на всем: в зданиях отсутствует вентиляция, требуется ремонт и т.д. Одну глава Фонда отметил для себя при посещении медорганизаций в Туркестанской области и рекомендовал руководству привести все в соответствие со стандартами. В случае не исправления ситуации таким поставщикам грозит расторжение договора.

Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Асхан Байдувалиев в своем выступлении подчеркнул, что свыше 75% населения области составляют жители сел. Чтобы обеспечить им доступность, решается вопрос об укрупнении медорганизаций. Кроме того, многие населенные пункты получат доступ ко всей консультативно-диагностической помощи в Сайрамской центральной районной больнице, которая готовится стать межрайонной и уже оснащается всем необходимым оборудованием.

В ходе встречи он также озвучил проблемные вопросы и попросил пересмотреть тарифы на реабилитацию и скорую помощь, разработать тариф по хирургии одного дня для пациентов из районов, чтобы они могли после малоинвазивной операции какое-то время оставаться под присмотром врачей для исключения осложнений.

По скорой помощи не только была озвучена проблема низких тарифов, но и заявлены конкретные решения. В целях экономии средств на обратную дорогу до станции скорой помощи линейные бригады теперь не будут возвращаться на пост. По завершению обслуживания вызова они могут оставаться на последнем адресе и ждать следующего вызова в том районе или регионе, куда выехали. Помимо этого, планируется децентрализация скорой медицинской помощи, то есть передача и распределение бригад по всем районам области. При этом центральная станция будет наделена функциями главного консультативного центра.

Другая проблема, которая была озвучена Асханом Байдувалиевым, связана с вопросами финансирования. Дело в том, что туркестанские больницы оказывают медицинскую помощь не только жителям своей области, но и населению близлежащего города Шымкент.

«В связи с дефицитом средств нам приходится своих пациентов ставить в очередь, что приводит к неудовлетворенности собственного населения. Просим предусмотреть дополнительное финансирование и разрешение Фонда на совмещение договоров с филиалом Шымкента», – обратился он к главе Фонда, который пообещал рассмотреть этот вопрос.

Еще одна озвученная в ходе встречи - это кредиторская задолженность в размере 4,9 млрд тенге, которая скопилась за 24 государственными медорганизациями Туркестанской области. По словам руководителя управления здравоохранения, такая задолженность влияет на качество работы. Поэтому из средств местного бюджета решением маслихата в помощь медорганизациям было выделено 252 млн тенге. В то же время, как отметил Сабит Ахметов, со стороны Фонда выделено 8,3 млрд тенге. При этом он подчеркнул, что в задачу ФСМС не входит отслеживание и решение вопросов по кредиторской задолженности отдельных медорганизаций. Основная задача, как заказчика, оплата за пролеченный случай. В то время как медицинские организации являются исполнителями и должны выполнять свои обязательства в рамках заключенного договора. Тем не менее, глава Фонда отметил наличие этой проблемы, которая будет решаться совместно с Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами.