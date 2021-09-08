В Казахстане планируют создать космический хаб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном космическом центре (НКЦ) состоялась встреча представителей трех космических компаний Казахстана, которые подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе, скрепленном подписями руководителей АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (КҒС), ТОО «Ghalam» и Eurasian Space Ventures (ESV), говорится о совместном привлечении зарубежных частных инвестиций и развитии экспорта космических продуктов и услуг, обмене опытом, а также разработке проектов в области космических технологий, сообщает пресс-служба Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

Представители ESV во главе с учредителем компании, казахстанским предпринимателем Шухратом Ибрагимовым, посетили основные производственные объекты и ознакомились с научным и промышленным потенциалом АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и ТОО Ghalam. Во время встречи с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Маликом Олжабековым были обсуждены вопросы перспективного сотрудничества.

«Мы приветствуем вовлечение частного сектора в космическую отрасль. Это позволит нам снять нагрузку с государственного бюджета и продолжить развитие некоторых программ уже совместно с бизнесом. В рамках данного сотрудничества планируется создание космического Хаба, который будет привлекать spacetech-стартапы со всего мира. Наши космические предприятия готовы предоставить инфраструктуру для перспективных стартапов и инновационных компаний», - отметил М. Олжабеков.

По мнению Шухрата Ибрагимова, основателя ESV, частная компания намного быстрее и проще может привлекать партнеров с определенными технологиями и ноу-хау, а также специалистов-инженеров – новаторов в индустрии, которые могут помочь развивать совместно национальную космическую программу.

ESV является частной компанией, зарегистрированной на территории Республики Казахстан, которая активно сотрудничает с такими ведущими компаниями мира, как: SpaceChain, LoftOrbital, NanoRacksи другими.

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» занимается проектированием, сборкой и испытанием космических аппаратов и компонентов космической техники, эксплуатацией космической системы дистанционного зондирования Земли и наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации, предоставлением навигационных услуг.

Казахстанско-французское ТОО «Ghalam» было основано в 2010 году АО «НК «ҚазақстанҒарышСапары» и «AirbusDefence&Space SAS» для реализации проекта по созданию сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов и производству космических летательных аппаратов в столице Казахстана.



