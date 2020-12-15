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    В Казахстане планируют провести дебаты среди кандидатов в депутаты маслихатов

    15 Декабря 2020, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют организацию дебатов среди кандидатов в депутаты маслихатов. Об этом было сообщено на брифинге в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, такая возможность предусмотрена, как вы знаете, в законе о выборах говорится об организации дебатов как Центральной избирательной комиссией, так и соответствующими комиссиями при организации выборов в маслихаты. Поэтому в настоящее время данный вопрос прорабатывается территориальными избирательными комиссиями, и данные дебаты будут организованы», - пояснили в Центизберкоме.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 30 декабря 2020 года состоятся предвыборные телевизионные дебаты политических партий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Политические партии Выборы-2021
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