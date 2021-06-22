Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Казахстане планируют приватизировать все государственные автобусные парки

    22 Июня 2021, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены создать не менее 10 частных железнодорожных перевозчиков. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий важный вопрос – это развитие конкуренции на рынках транспорта. Главным образом, конечно развитие конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок. У нас уже выдано более 40 лицензий по этой тематике. Уже есть три перевозчика, два из них являются частными, которые работают в пилотном режиме. Задача – расширить эту деятельность. То есть, мы планируем чтобы было не менее 10 перевозчиков

    к 2025 году», – сказал Серик Жумангарин.

    Спикер добавил, что также большим закрытым рынком является рынок аэропортовой деятельности.

    «К терминальному обслуживанию планируется свободный доступ, к перронному обслуживанию чтобы было минимум два оператора, один из них независимый, и на рынках аэропортов с пассажиропотоком более 2 миллионов человек доступ не менее к трем услугам наземного обслуживания», – пояснил Серик Жумангарин.

    В заключение он сообщил, что в Казахстане планируется приватизация всех государственных автобусных парков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей