В Казахстане планируют принять поправки в законодательство по защите прав лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерство труда и социальной защиты населения РК ведет работу над законопроектом «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов», который направлен на ликвидацию дискриминации по отношению к лицам с инвалидностью. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда РК.

Документ является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Казахстан ратифицировал 20 февраля 2015 года. Согласно Конвенции, ратифицировавшие ее государства должны принимать все меры, в том числе законодательные, для обеспечения достаточного жизненного уровня людей с инвалидностью и их социальной защиты. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования в государственных органах.

«Ратификация Факультативного протокола дает право гражданам Республики Казахстан на международную защиту своих экономических, социальных и культурных прав. Протокол устанавливает механизм рассмотрения индивидуальных жалоб в случаях нарушения данных прав, закрепленных в Конвенции. Аналогичные механизмы предусмотрены Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

При ратификации Факультативного протокола стороны соглашаются признать компетенцию Комитета по правам людей с инвалидностью при ООН рассматривать жалобы от отдельных лиц или групп, заявляющих о нарушении их прав по Конвенции. Комитет может запрашивать информацию у государства-участника и давать ему рекомендации. Кроме того, стороны могут разрешить Комитету расследовать «серьезные или систематические нарушения» прав, закрепленных в Конвенции, сообщать о них и давать рекомендации.

Принятие проекта закона не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Конвенция оправах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов были приняты ГА ООН 13 декабря 2006 года в целях поощрения, защиты и обеспечения полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрения уважения присущего им достоинства. В настоящее время участниками Конвенции являются 97 государств, из которых страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армения, Монголия и Украина.



