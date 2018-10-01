В Казахстане отменили печати для предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственным органам и финансовым организациям запретили требовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.

«Так, для удостоверения документов субъекты частного предпринимательства не обязаны использовать печати, достаточно подписи уполномоченного лица», -говорится в сообщении.

В то же время, изменения не означают запрет на использование печатей.

«Субъекты частного предпринимательства имеют право в своей деятельности использовать печать или отказаться от нее по своему усмотрению. Право не использовать печать значительно упростит взаимодействие субъектов частного предпринимательства с госорганами, финансовыми организациями.

Также, согласно новым поправкам, государственные органы, финансовые организации, в том числе банки второго уровня не вправе требовать оттиск печати как обязательный реквизит документа. Они обязаны принять документы субъектов частного предпринимательства, удостоверенные только подписью уполномоченного лица.

«Внесение поправок в законодательные акты по исключению обязательного наличия печати для юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, основано на рекомендациях экспертов Всемирного банка и применения опыта стран - США, Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канаде, Финляндии и Грузии в обеспечение легкости ведения бизнеса», - отмечается в сообщении.