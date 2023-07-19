В Казахстане отменен запрет на фото- и видеофиксацию нарушений безопасности движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортная прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства АО «НК «Қазақстан темір жолы» о запрете на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на ж/д транспорте, передает МИА «Казинформ».

В главной транспортной прокуратуре отметили, что данное поручение прямо противоречило пункту 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.

Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на ж/д путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере.

На сегодня протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и соответствующее указание признано незаконным.