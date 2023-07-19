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    В Казахстане отменен запрет на фото- и видеофиксацию нарушений безопасности движения

    19 Июля 2023, 09:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортная прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства АО «НК «Қазақстан темір жолы» о запрете на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на ж/д транспорте, передает МИА «Казинформ».

    В главной транспортной прокуратуре отметили, что данное поручение прямо противоречило пункту 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.

    Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на ж/д путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере.

    На сегодня протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и соответствующее указание признано незаконным.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Транспорт Общество
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