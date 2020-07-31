В Казахстане отмечают праздник Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году священный мусульманский праздник Курбан айт начинается в пятницу - 31 июля и продолжится 1 и 2 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курбан айт – это исламский праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. То есть, Курбан айт наступает в 10-й день 12-го месяца Зуль-Хиджа.

Что касается истории празднования Курбан айта, в Коране говорится, что Аллах повелел пророку Ибрахиму принести в жертву своего сына Исмаила. Пророк Ибрахим не посмел противиться воле Всевышнего. У достоверившись в его преданности, Аллах сказал, что не нужно приносить в жертву собственного сына. Таким образом, пророк прошел испытание. Жертва была заменена барашком, а Ибрахиму даровано благополучное рождение второго сына Исхака.

В дни празднования Курбан айта обычно верующие посещают мечеть, где читается специальный айт-намаз. Кроме того, в этот день близким родственникам дарят подарки, навещают родственников, собираются за праздничным дастарханом.

В мусульманской традиции Курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.

Мусульмане, имеющие возможность, в первый день праздника режут барана либо другое жертвенное животное, таким образом совершается символическое жертвоприношение на Курбан айт. Желательно, чтобы жертвенное животное было крупным и упитанным. В нем не должно быть изъянов, которые отражаются на количестве и качестве мяса. Обычно треть мяса предназначена для угощения своей семьи, треть – для раздачи нуждающимся людям, а следующую треть мяса дарят родственникам или соседям, которые тоже находятся в трудном положении.

Пророк Мухаммед призывал мусульман к совершению жертвоприношения. Его третья жена Аиша передала слова пророка Мухаммеда: «Более любимое дело человека для Аллаха в день жертвоприношения – это принесение жертвы. В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души».

Необходимо отметить, что в связи с пандемией коронавируса в этом году Курбан айт будет праздноваться по новым правилам. В связи с тем, что ограничительные меры продлены до 2 августа, а республиканские мечети закрыты, сегодня в мечетях Казахстана не будут читать Курбан-айт намаз.

С целью недопущения распространения инфекции Духовное управление мусульман Казахстана решило провести обряд жертвоприношения, соблюдая все санитарные требования. У казахстанцев появилась возможность не выходя из дома совершать жертвоприношение на Курбан айт в режиме онлайн. Для этого был запущен сайт Qurban2020.muftyat.kz. Чтобы совершить жертвоприношение онлайн, нужно заказать на сайте услугу жертвоприношения, выбрать регион, а затем ввести необходимые данные: ФИО, номер телефона, жертвенное животное, отметить, необходим ли отчет по жертвоприношению. После успешного заказа на WhatsApp поступает сообщение о совершении жертвоприношения с фото и видео-отчетом.

Напомним, что мясо животного, принесенного в жертву, раздается нуждающимся семьям. В связи с пандемией коронавируса у граждан не будет возможности самим выбирать скот и участвовать в церемонии жертвоприношения. Помимо этого, часть мяса не будет забирать человек, совершающий жертвоприношение, все три части мяса будут раздавать нуждающимся семьям. В каждой области, в каждом регионе будет открыто специальное место для жертвоприношения.

В преддверии священного праздника имамы, сотрудники Духовного управления мусульман Казахстана разъясняли, как в условиях карантина нужно праздновать айт, в чем значимость празднования Курбан айта, как нужно совершать жертвоприношение в этот день.

Самое важное – с чистыми и благими намерениями встретить и праздновать Курбан айт, не забывать о мерах предосторожности и заботиться не только о своем здоровье, но и о благополучии окружающих.







