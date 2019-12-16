В Казахстане отмечают День Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечают День Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан отмечает главный национальный праздник - День Независимости. 28 лет назад республика стала суверенным государством. 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о государственной независимости нашей страны.

День Независимости отмечается 16 и 17 декабря. Накануне и в дни празднования в Казахстане традиционно открываются новые социальные объекты. Во всех городах проходят торжественные собрания.

В преддверии праздника Глава государства вручил государственные награды и премии государственным деятелям, ученым, спортсменам и деятелям культуры.

Были отмечены также и представители средств массовой информации.

13 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев посетили концерт по случаю Дня Независимости.

Республика Казахстан является молодым независимым государством. Однако за сравнительно небольшой по историческим меркам период в стране произошли значительные крупномасштабные государственные преобразования. Был учрежден двухпалатный Парламент, создана судебная система, объявлена новая столица, созданы Вооруженные силы, Республиканская гвардия, пограничные войска и военно-морской флот.

В стране динамично развивается экономика. За годы независимости Казахстан стал лидирующим государством среди стран СНГ по привлечению иностранных инвестиций. Также были проведены существенные реформы в социальной и пенсионной сферах.

Свыше 120 стран официально признали и установили дипломатические отношения с Казахстаном. Казахстан является полноправным и активным членом ООН, а также укрепляет сотрудничество с наиболее влиятельными международными организациями, такими как: Евросоюз, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международный Валютный Фонд, МАГАТЭ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Казахстан присоединился более чем к 40 многосторонним и 700 двусторонним соглашениям и договорам.

16 декабря по всей стране пройдут масштабные мероприятия и массовые народные гуляния. Во всех населенных пунктах состоятся концерты, посвященные празднику, которые по традиции заканчиваются красивыми фейерверками.