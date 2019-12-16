Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Казахстане отмечают День Независимости

    16 Декабря 2019, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечают День Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстан отмечает главный национальный праздник - День Независимости. 28 лет назад республика стала суверенным государством. 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о государственной независимости нашей страны.

    День Независимости отмечается 16 и 17 декабря. Накануне и в дни празднования в Казахстане традиционно открываются новые социальные объекты. Во всех городах проходят торжественные собрания.

    В преддверии праздника Глава государства вручил государственные награды и премии государственным деятелям, ученым, спортсменам и деятелям культуры.

    Были отмечены также и представители средств массовой информации.

    13 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев посетили концерт по случаю Дня Независимости.

    Республика Казахстан является молодым независимым государством. Однако за сравнительно небольшой по историческим меркам период в стране произошли значительные крупномасштабные государственные преобразования. Был учрежден двухпалатный Парламент, создана судебная система, объявлена новая столица, созданы Вооруженные силы, Республиканская гвардия, пограничные войска и военно-морской флот.

    В стране динамично развивается экономика. За годы независимости Казахстан стал лидирующим государством среди стран СНГ по привлечению иностранных инвестиций. Также были проведены существенные реформы в социальной и пенсионной сферах.

    Свыше 120 стран официально признали и установили дипломатические отношения с Казахстаном. Казахстан является полноправным и активным членом ООН, а также укрепляет сотрудничество с наиболее влиятельными международными организациями, такими как: Евросоюз, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международный Валютный Фонд, МАГАТЭ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Казахстан присоединился более чем к 40 многосторонним и 700 двусторонним соглашениям и договорам.

    16 декабря по всей стране пройдут масштабные мероприятия и массовые народные гуляния. Во всех населенных пунктах состоятся концерты, посвященные празднику, которые по традиции заканчиваются красивыми фейерверками.

    Автор:

    Серик Сабеков

    День Независимости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане