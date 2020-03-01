-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Казахстане отмечают День благодарности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году казахстанцы отмечают День благодарности в пятый раз.
Праздник учрежден в 2016 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который в своем выступлении на 22-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности. Елбасы отметил, что в этот день представители всех этносов страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в годы депортации в Казахстан.
Традиционно празднование Дня благодарности начинается по всей республике задолго до первого марта. Праздник хотя и молодой, но уже сегодня занимает свое особое место в череде других торжеств. Его по праву можно назвать общенародным, поскольку он символизирует общую историческую память, единение, уважение и солидарность народа Казахстана.
Ко Дню благодарности в Казахстане проходят различные мероприятия, суть которых одна – сохранить мир и согласие в стране. Эти непреходящие ценности нередко начинаются с одного простого, короткого, но в то же время емкого по своему значению слова «спасибо»!
Фото: assembly.kz
- Эстафету добрых дел проводят полицейские ВКО в канун весенних праздников
- Тысячи судеб — один народ: в Алматы отметили День благодарности
- «Біз біргеміз»: что делают и о чем мечтают жамбылские волонтеры
- Мужчина пытался сброситься вниз с вышки в Кокшетау
- Бердибек Сапарбаев: Многонациональность - наш приоритет, единство - наше богатство
- Представитель гражданского общества против участия несовершеннолетних в митингах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана