В Казахстане отмечают День благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году казахстанцы отмечают День благодарности в пятый раз.

Праздник учрежден в 2016 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который в своем выступлении на 22-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности. Елбасы отметил, что в этот день представители всех этносов страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в годы депортации в Казахстан.

Традиционно празднование Дня благодарности начинается по всей республике задолго до первого марта. Праздник хотя и молодой, но уже сегодня занимает свое особое место в череде других торжеств. Его по праву можно назвать общенародным, поскольку он символизирует общую историческую память, единение, уважение и солидарность народа Казахстана.

Ко Дню благодарности в Казахстане проходят различные мероприятия, суть которых одна – сохранить мир и согласие в стране. Эти непреходящие ценности нередко начинаются с одного простого, короткого, но в то же время емкого по своему значению слова «спасибо»!





Фото: assembly.kz