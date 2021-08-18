В Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидситуации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Об этом на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане на 18 августа зарегистрировано 708 379 больных с положительным результатом на коронавирус и 66 481 случаев с КВИ-. Все регионы за исключением Туркестанской области находятся в «красной» зоне. На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. За неделю в среднем регистрируются около 53 тысяч случаев», - рассказал министр.
По его словам, с первого августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в республике снизился на 14 % с 1,11 до 0,97.
«Занятость инфекционных коек составляет 53%, а реанимационных коек – 47%. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 69%, в Кызылординской области – 66 %, Алматинской области – 74 %. В целом отмечается устойчивая работа медицинских организаций страны, тогда как сегодня на лечении находятся более 120 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией», - отметил Алексей Цой.
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