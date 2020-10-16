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    В Казахстане отмечается День хлеба

    16 Октября 2020, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соответствующее постановление Премьер-министр Республики Казахстан подписал в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В сентябре 2019 года постановлением Правительства в перечень праздничных дат Республики Казахстан было внесено дополнение, в соответствии с которым 16 октября определено Днем хлеба.

    Хлеб – наиболее значимый и один из самых популярных и любимых продуктов питания. Во все времена и у всех народов хлеб был в особом почете и занимал главное место на столе. А для Казахстана хлеб еще и важная статья экспорта.

    Праздничная дата учреждена в целях укрепления высокого статуса зерновой и хлебной продукции, а также в знак уважения и признания заслуг казахстанских хлеборобов, мукомолов и пекарей.

    Стоит добавить, что с 2006 года 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Во многих странах в этот день проходят разнообразные выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья, а также бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся, благотворительные акции и многое другое. Все желающие могут не только попробовать различные сорта и виды хлеба и хлебобулочной продукции, но и узнать о том, как появился хлеб, его историю и традиции, из чего он сделан, где рос, как выпекается и т.д.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз
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