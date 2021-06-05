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    10:11, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане от коронавируса скончались 20 пациентов с КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 3 июня, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Всего по Казахстану от коронавируса скончались 20 пациентов, из них:

    в г.Нур-Султане - пять человек, в Шымкенте - четыре, в Алматы - три, в Жамбылской и Павлодарской областях - по два человека, в Атырауской, Карагандинской, Кызылординской областях и ЗКО - по одному человеку.

    Еще один пациент в Алматы скончался от пневмонии.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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