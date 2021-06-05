В Казахстане от коронавируса скончались 20 пациентов с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 3 июня, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Всего по Казахстану от коронавируса скончались 20 пациентов, из них:

в г.Нур-Султане - пять человек, в Шымкенте - четыре, в Алматы - три, в Жамбылской и Павлодарской областях - по два человека, в Атырауской, Карагандинской, Кызылординской областях и ЗКО - по одному человеку.

Еще один пациент в Алматы скончался от пневмонии.