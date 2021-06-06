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    09:30, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 18 человек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 4 июня, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Всего по Казахстану от коронавируса скончались 15 пациентов, из них:

    в г.Нур-Султане - три человека, в Карагандинской - четыре, в Шымкенте - два, в Алматы, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях и ЗКО - по одному человеку.

    На 4 июня зафиксировано 89 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода - в г.Нур-Султан, Алматинской и Жамбылской областях, и 13 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших пневмонией – 55783, летальных случаев - 931, выздоровевших - 51501.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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