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    В Казахстане оптимизируют налоговое регулирование для привлечения спутниковых технологий

    29 Октября 2021, 14:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане оптимизируют налоговое регулирование для привлечения на рынок спутниковых технологий. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сейчас работаем над оптимизацией налогового регулирования рынка, чтобы создать необходимые законодательные условия и предпосылки для того, чтобы эти технологии зашли на рынок Казахстана и смогли оказывать услуги – не геостационарные спутниковые услуги», - сказал Малик Олжабеков.

    Вице-министр добавил, что в Казахстане разрабатывают системы нового поколения.

    «Сегодня наша работа сводится к легализации широкополосных спутниковых станций. Наше министерство готово кооперироваться и выражает желание продолжать работу в части оптимизации регуляторно- рамочной структуры», - подчеркнул Малик Олжабеков.

    Ранее сообщалось, что международный технологический форум Digital Bridge в третий раз проходит в Нур-Султане 28-29 октября. Тема форума этого года - Digital Era Lifestyle. Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров – представителей международного и казахстанского IT-сообщества. Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании – получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП. В этом году в условиях пандемии мероприятие проходит в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.

    Автор:

    Серик Сабеков

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