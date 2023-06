В Казахстане определены победители виртуального конкурса стартапов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Казахстане с 24 по 26 апреля проходил виртуальный конкурс стартаперов — «Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition». Участие в нём приняли более 200 инициативных казахстанцев, представив на суд жюри оригинальные бизнес-идеи в сфере туризма, здравоохранения, образования, экологии и т.д. И только три проекта стали победителями – они получили гранты Фонда Первого Президента РК – Елбасы для дальнейшего развития своих стартапов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Идея проведения «Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition» в Казахстане принадлежит Фонду Первого Президента РК – Елбасы, Бизнес-Инкубатору MOST и управлению туризма Алматинской области.

Напомним, что «Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition» – это глобальная инициатива, направленная на решение проблем социального и экономического характера, вызванных пандемией COVID-19. Главная цель мероприятия — краудсорсинг технологических решений для облегчения текущих социальных и деловых проблем, с которыми столкнулась сфера туризма, затронувшая в свою очередь здравоохранение, образование, безопасность, экологию и др.

«Глобальные проблемы человечества, связанные с пандемией, поставили туризм на паузу. Туристская индустрия и ее потребители в равной степени почувствовали кризис. В этом свете цифровизация туристских продуктов и внутренних процессов отрасли стали наиболее актуальной задачей для всех участников туристского рынка. Поиск технологичных и инновационных решений для развития туризма в Алматинской области был основным приоритетом для организации онлайн-хакатона, — подчеркнула член жюри, руководитель управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева. — Приятно осознавать, что столько участников откликнулось на наш проект. Это доказательство того, что профессионалы в сфере туризма, цифровизации, маркетинга и других сфер готовы объединяться для решения поставленных задач».

Суть проекта заключается в том, что за 3 дня (54 часа) участники должны собрать команду, сгенерировать идеи для стартапа, пройти обучение и получить необходимые данные для разработки прототипа своей бизнес-идеи. На всех этапах реализации проекта конкурсантов сопровождают менторы – специалисты различных направлений и сфер деятельности.

На предварительном этапе члены жюри, в числе которых выступили отечественные и зарубежные эксперты, отобрали 75 самых лучших идей и решений. Далее участники из разных регионов страны объединились в команды до 5 человек, представив в совокупности 48 прототипов стартапов.

Для усиления своих решений команды получили наставления на менторских сессиях от экспертов из Казахстана и других стран СНГ. Также конкурсанты прошли насыщенное обучение в области продаж, IT и питчинга. Так, руководитель отдела по развитию бизнеса международного холдинга PayBox.money Олжас Акпаров научил стартаперов быстрой проверки бизнес-идей, а также поиску аналогов и конкурентов по схожим услугам и продуктам. Технический специалист платформы для разработчиков по странам СНГ и Восточной Европы Here Tecghnologies Максим Макаров дал мастер-класс по работе с геолокационной платформой Here Location Suite для разработчиков прототипов и решений. Ещё одну сессию организовала руководитель образовательных программ Бизнес-Инкубатора MOST Динара Бабич о том, как провести выигрышную презентацию бизнес-проекта.

Разработчики стартапов, получив такие обширные знания и навыки, нашли им сразу применение в построении и оформлении своих проектов.

Результаты полуфинальных презентаций определили 10 команд для выхода в финал, где развернулась двухчасовая питчинг-сессия. По итогам конкурса, жюри определило три проекта, удостоенные грантов Фонда Первого Президента РК – Елбасы.

Победители «Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition» в Казахстане:

I место — проект «TourBox». Онлайн-система, благодаря которой турист конструирует себе путешествие, указывая дату прибытия на место. Ему автоматически предлагается выбрать транспорт из аэропорта, точку проживания (хостел, гостиница, комната), точки назначения, сопровождение гида. В каждом из этих пунктов предполагается минибиржа с предложением от разных исполнителей и классами обслуживания.

II место — проект «Journey». Множество туристических объектов закрыты из-за того, что слишком много человек собираются в одном месте, тем самым повышая вероятность распространения COVID-19. Команда предлагает решение в виде приложения, которое будет предупреждать клиентов и сотрудников туристической отрасли о том, что в определенном месте скопилось слишком много людей. Также приложение поможет отследить людей, инфицированных COVID-19 для выявления контактных с ними.

III место — проект «Caravanning and Camping». В связи распространением вируса COVID-19 прогнозируется значительный спрос на поездки внутри страны на доме на колёсах или автомобиле повышенной проходимости. Команда предлагает решение, объединяющее в маркетплейс сегмент «caravanning транспорта» и «camping стоянок» для туристов очень Алматинской области. Сервис позволяет бронировать свободные дома на колесах и стоянки для автотранспорта как места в отелях или гостевых домах.