В Казахстане объявлена дата аукционных торгов на строительство генерирующих установок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объявлена дата проведения аукционных торгов на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе минэнерго, на сегодняшний день Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан работает в штатном режиме. Потребители полностью обеспечены электрической энергией.

При этом, несмотря на общий профицит электрической мощности, существует нехватка регулирующих (маневренных) мощностей, способных оперативно восполнять дефицит в энергосистеме. Для покрытия пиковых нагрузок, возникающих в вечернее время и при аварийных остановах, необходимо задействовать дополнительные мощности, чтобы покрыть эти пики. Имеющегося объема регулировочных мощностей страны недостаточно и основные угольные генерации (которые занимают около 70% в балансе страны) не предназначены для регулирования энергосистемы и не могут за короткое время увеличить объемы производства электроэнергии.

В этой связи, системный оператор в лице АО «KEGOC» вынужден пользоваться регулированием энергосистем сопредельных государств. Дисбалансы, покрываемые соседними странами, достигают величины 600-800 МВт.

Так, 7 декабря в Закон «Об электроэнергетике» был внесен ряд поправок стимулирующие развитие строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации.

Закон предусматривает механизм привлечения инвесторов для развития маневренной генерации путем проведения аукционных торгов, в целях покрытия существующих и прогнозных пиковых мощностей с учетом роста потребления электрической энергии и мощности, а также обеспечения независимости энергетической системы. Данный механизм создает ряд стимулирующих мер поддержки для инвесторов, планирующих реализовать проекты по маневренной генерации.

Во исполнение поручения Главы государства от 26 января по обеспечению развития маневренной генерации Министерством энергетики осуществляется работа по вводу новых регулировочных электрических мощностей.

На сегодня Министерством энергетики разработан и утвержден План размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации с определением зоны, типа оборудования, необходимых объемов маневренных мощностей в зоне Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

В целях проведения аукционных торгов на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации, согласно пункту 5 Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, утвержденных приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года (далее – Правила), приказом от 25 июня 2021 года Исполняющим обязанности министра энергетики утвержден График проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации на 2021 год.

Данным графиком предусматривается проведение аукционных торгов по следующим зонам Единой электроэнергетической системы РК:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 Правил

- 27.12.2021 год – в Южной зоне (Кызылординская область) строительство парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с установленной электрической мощностью порядка 150-250 МВт;

- 28.12.2021 год – в Южной зоне (Туркестанская область) строительство парогазовой установки с установленной электрической мощностью порядка 250-350 МВт;

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 Правил

- 29.12.2021 год – в Южной и Северной зонах строительство газовой установки и (или) генерирующей установки, использующие гидродинамическую энергию воды с общей установленной электрической мощностью порядка 450-550 МВт.

Проведение аукциона планируется на декабрь текущего года.