В Казахстане нет столько ресурсов для растущего потребления сжиженного газа - Олжас Байдильдинов

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Олжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть», на сайте Inbusiness.kz изложил свое видение ситуации, сложившейся в Мангистауской области вокруг роста цен на сжиженный газ, передает МИА «Казинформ».

«В предыдущем материале «#Казнефть, часть 16. Казахстану нужна топливная/энергетическая девальвация – нас накроет дефицит бензина» я уже приводил статистику по сжиженному газу и одну из ошибок, которая была допущена несколько лет назад. Если коротко: нужно было отправить простой месседж автовладельцам и бизнесу: в Казахстане нет столько ресурсов для растущего потребления сжиженного газа. Как и не будет льготных цен на него», - отмечает эксперт.

По текущей ситуации эксперт отметил следующее.

1. Простые понятные цифры. Итак, Жанаозен - город с населением 150-160 тыс. человек (+30% за последние 10 лет). Среднестатистический автовладелец вряд ли проезжает там 1 000 км в месяц, если он не таксист или не занимается перевозками, но допустим, что это 1 000 км в месяц. Среднее авто расходует около 10 л на 100 км, на сжиженном газе обычно расход побольше, поэтому примем в расчет 12 литров. Город небольшой, дорогие хорошие, пробок нет. Итого, на газу (а там практически все автомобили на газу) автовладелец тратит 14-15 тыс. тенге при цене в 120 тенге за литр. Это 5% от среднемесячной заработной платы в Казахстане (по итогам 2021 года будет свыше 250 тыс. тенге). 14-15 тыс. тенге не на одного автовладельца, а на семью.

2. Зарплаты в 2 раза выше, чем по стране. Заработная плата в Мангистауской области в III квартале 2021 года составила 346 542 тенге при средней заработной плате в РК 243 667 тенге в том же периоде. То есть зарплаты в области на 42% больше, чем по стране, а «несколько десятков митингующих» требуют, чтобы у них были цены на ГСМ в 2 раза ниже. 14 тыс. тенге расходов на топливо - это 4% от среднемесячной зарплаты 1 работника. Сколько получают в Жанаозене? Средняя заработная плата в Жанаозене в 2018 году составляла 410 тыс. тенге, об этом говорил Ералы Тугжанов (тогда аким Мангистауской области, сейчас вице-премьер). В III квартале 2021 года среднемесячная зарплата в городе составила 505 тыс. тенге. То есть в Жанаозене получают в 2 раза больше, чем в среднем по стране, и хотят цены в 2 раза меньше, чем в Казахстане!

3. Жанаозен - казахстанский офшор на полтриллиона тенге. Ranking.kz опубликовал интересный отчет, где привел цифры: в экономику Жанаозена за 10 лет было вложено полтриллиона тенге! Для решения проблем перенаселенности, занятости и др. в городе с 2019 по 2025 гг. государство планирует реализовать проекты еще на 371,7 млрд тенге. В среднем за год около 10% инвестиций в основной капитал Мангистауской области приходилось на этот город. Если кто не знает, для Жанаозена было принято огромное количество льгот и послаблений. К примеру, у предприятий, зарегистрированных и имеющих производство там, Группа ФНБ «Самрук-Казына» закупала продукции в первоочередном порядке. Есть и льготы для малого и среднего бизнеса, которые многим регионам покажутся просто сказкой. Помимо бюджетных вливаний Жанаозен можно назвать в некоторым смысле офшорной зоной.

4. Город посреди пустыни. Сегодня состоялись жаркие дискуссии на некоторых известных неформальных площадках, где я традиционно аргументировал рыночную позицию ценообразования на ГСМ. И наиболее популярным был контраргумент: мол в городе все дорого, потому что вокруг пустыня и ничего не растет. Да! Там и не будет ничего расти! Там и города быть не должно! Месторождения Мангистауской области истощаются, всем этим людям «придумывают» работу, и с точки зрения долгосрочной перспективы в 10-15 лет - для развития города там мало перспектив, но такой офшор притянул и притягивает к себе все новых переселенцев. Вы, наверное, уже задались вопросом: как же так - столько вливают в город, такие зарплаты, а они еще недовольны? Так в том-то и дело, что недовольных по сообщениям СМИ «несколько десятков» из 150-160 тыс. человек. Несколько десятков недовольных найдется даже в любом доме - посмотрите на чаты наших жителей ЖК.

5. Сжиженный газ - биржевой товар. С 2019 года сжиженный газ торгуется на биржевых площадках. Можно зайти на сайт www.ets.kz и просматривать результаты торгов, можно даже пройти аккредитацию и покупать/продавать нефтепродукты и сжиженный газ. С 2022 года на биржевые торги будет переведено 100% от внутреннего рынка торговли сжиженным газом. То есть это полностью биржевой товар с открытым механизмом ценообразования. Заходим на портал и смотрим цены: последние торги в 2021 году завершились на отметке 143 737 тенге за тонну на условиях EXW (самовывоз с завода) с ТОО «КазГПЗ», которое как раз-таки расположено в промышленной зоне Жанаозена. Это рыночная цена на оптовую партию. В 1 тонне пропан-бутановой смеси около 1700 литров, то есть в переводе на литр топлива это примерно 85 тенге за литр (в завершающий день торгов было реализовано 83 тыс тонн). То есть выходят люди и требуют, чтобы им продавали сжиженный газ по 60 тенге, что ниже его оптовой цены!

6. В Казахстане самые низкие цены в регионе и мире. Об этом я много аргументированно писал и говорил, в том числе и на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. На сегодняшний день в РК самая низкая цена на сжиженный газ и в регионе, и в мире. На 27 декабря по данным Global Petrol Prices в нефтедобывающем Азербайджане литр стоит 166 тенге, в России - 182, Кыргызстан - 203, Беларусь - 212, Грузия - 275, Украина - 303. Это в разы больше, чем у нас. Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно. Это такой же товар, как и все остальное, но с высокой долларовой себестоимостью. Основное оборудование для нефте- и газодобычи, материалы, расходники, химия и др - либо импорт, либо зависят от международных цен. К примеру, те же самые металлоконструкции - да они производятся в РК, но они находятся в абсолютной корреляции с мировыми ценами.

7. Жанаозен - это Казахстан. Цены на сжиженный газ и на топливо будут расти и дальше - это глобальная тенденция. Жанаозен - это часть Казахстана, и тут не могут быть цены ниже, чем в среднем по стране. Казахстан - это часть региональной и мировой экономики, наши цены на энергоносители не могут долго пребывать в состоянии постоянного субсидирования со стороны недропользователей.

8. Новости Узбекистана - как «красная тряпка» для РК. Замечали, что все новости из Узбекистана преподносятся и встречаются эмоциями «Вон в Узбекистане молодцы, а наше Правительство ничего не делает»? Нужно что-то делать с такой тенденцией. Именно такая реакция была на недавнее сообщение о запуске в Узбекистане нового завода по производству сжиженного газа мощностью 1,5 млн тонн в год (инвестиции около $3,4 млрд). Напомню, что годовой объем производства сжиженного газа в Казахстане составляет 3,2 млн тонн. С 2022 года в Узбекистане будет ликвидирована монополия в услугах по поставке сжиженного газа населению и объектам социальной сферы, сжиженный газ будет торговаться на бирже, а 9 августа 2021 года Президент Узбекистана раскритиковал нефтегазовый сектор (gazeta.uz): «Мы приняли много постановлений и указов для реформы нефтегазовой сферы. Назначили новое руководство, сделали первые шаги по трансформации. Определили конкретные задачи по стабильному обеспечению нефтегазовыми ресурсами. Многие исследования с точки зрения спроса не дают своего результата. Узбекистан импортировал 917 миллионов кубометров газа. Это большая цифра. Во-вторых, мы импортируем, платим за это деньги, доставляем за счёт валюты. Что будет в будущем? Будет правильно сказать, что 1,4 млрд долларов, выделенных за последние три года, не дают своего результата. Люди нами очень недовольны из-за (проблем) со светом и особенно газом». В 2020 году в Узбекистане производство природного газа снизилось на 10,8 миллиарда кубометров, или 17,8%, по сравнению с 2019 годом — с 60,5 миллиарда до 49,7 миллиарда кубометров. В 2021 году поставлена задача достичь объёма производства 53,8 миллиарда кубометров. Как видите, в соседней стране, на которую любят ссылаться многие казахстанские СМИ и псевдоэксперты, есть проблемы с энергобалансом и сжиженным газом в том числе. Я много раз приводил аналитику и прогнозы: Центральная Азия в ближайшие годы приблизится к российским ценам на топливо.

9. Немного советов. Идти на поводу у десятков протестующих, конечно, нельзя. Слишком опасный прецедент. Доводы и ссылки подобных провокаций о том, что где-то должны быть цены ниже, чем у других жителей РК - также опасны, разве по Конституции не все граждане равны? Вмешательство в рыночные цены поставит под сомнение все достижения в рыночном формировании цен за предыдущие несколько лет. Тезисы должны быть простые: в Жанаозене заработные платы выше, чем по стране в 2 раза; сжиженный газ торгуется на открытых биржевых площадках; митинг несанкционирован - поэтому, пожалуйста, получайте штрафы. В качестве меры по небольшому снижению цен можно предложить возмущающимся бесплатно поработать на АЗС, перевозках сжиженного газа и др - все равно они просто так теряют время на своем импровизированном митинге - а так хотя бы полезным делом займутся. А вообще нужно сворачивать лавочку под названием «Офшорный Жанаозен», эксперимент зашел в тупик. Город и так получил слишком много послаблений и вливаний - в Казахстане есть и другие проблемные участки.

Ранее, в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ. В ведомстве также ответили на часто задаваемые вопросы.

Напомним , в 2019 году согласно Закону РК «О газе и газоснабжении» начался переход на торги сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трёх лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки).