В Казахстане нет дефицита продуктов питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства продолжает еженедельный мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным категориям продовольственных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Еженедельный мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий.

По оперативным данным регионов, общий объем запасов различных продтоваров по республике составляет 1,2 млн тонн, в том числе на предприятиях-производителях – свыше 625 тысяч, на складах – 173,2 тысячи, в торговых сетях – около 345 тысяч, в стабфондах – 19,6 тысячи тонн. Кроме того, имеется почти 320 млн штук яиц и 5,6 млн тонн продовольственной пшеницы.

Следует отметить, что производство продуктов питания наращивается и запасы постоянно обновляются и пополняются. Поэтому дефицита по ним нет и не ожидается.