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    В Казахстане нет частных мечетей - МИОР

    2 Августа 2023, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане нет частных мечетей. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В статье 7 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» говорится, что религиозные объединения имеют право на содержание мест поклонения. Все мечети на территории страны находятся в собственности и зарегистрированы в органах юстиции в качестве филиала Республиканского исламского религиозного объединения – Духовного управления мусульман Казахстана», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что государственные средства на содержание мечетей в стране не выделяются и заработная плата имамов не назначается государством.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия МИОР ДУМК
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