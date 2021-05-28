В Казахстане необходимо открыть научно-исследовательский институт репрессий - ученый

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане необходимо открыть научно-исследовательский институт репрессий. Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор, академик национальной академии наук РК Хангельды Абжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ученого, в Казахстане имеется большой, богатый опыт реабилитации жертв репрессий.

«Эта работа началась после смерти Сталина и продолжается по сей день. Были времена, когда между ними стоял большой перерыв. Однако, в 2020 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение по полной реабилитации жертв политических репрессий. То есть все, кто пострадал от советской тоталитарной системы, должны быть оправданы. В 1929-1931 годах тысячи людей были расстреляны, осуждены. Считаю, что поручение Главы государства о полной реабилитации было необходимым», - сказал Хангельды Абжанов.

Кроме того, он рассказал о проделанной работе по полной реабилитации жертв политических репрессий за год.

«Прошел год. Первая организационная работа решена. Создана республиканская комиссия. Прошло несколько научных совещаний. Ученые, специалисты, которые сейчас вовлечены в эту работу, определили, какие группы должны быть оправданы. У нас десятки неоправданных групп. Они должны быть оправданы. Например, военнопленные все они были осуждены после окончания войны. В основном были арестованы те, кто не был виновен. Вот этих людей надо оправдывать. Затем были лагеря, которые были покрыты. В самой Караганде было около 10 лагерей. Здесь родились тысячи детей. Они были среди тех заключенных. В чем их вина? Они тоже должны быть оправданы. Потом супруги, дети задержанных, которых признали врагом народа, лишились дома, были изгнаны с места жительства, и они должны быть оправданы. Одна большая несправедливость произошла в 1928 году. Конфисковано хозяйство около тысячи богачей, их некому оправдать. Сейчас этим вопросом занимаются специалисты», - отметил спикер.

По его словам, сейчас нужно политическое решение. Необходимо принять новый закон. То есть должен быть специальный закон о тоталитаризме, алашском движении, репрессиях, коллективизации в Казахстане.

«В 1992 году действовала парламентская комиссия во главе с академиком Манашем Козыбаевым, который подготовил большой документ, связанный с коллективизацией. Но работа приостановилась. Сегодня этот незавершенный труд должен регулироваться законом. Необходимо сформировать историческое сознание и перейти к методологии исторической науки. В связи с тем, что у нас нет нового закона, касающегося политического решения, мы не можем работать. В советское время благодаря партийному заданию в год было реабилитировано 19 тысяч казахстанцев, в Независимом Казахстане за год не реабилитировали ни одного казаха»,- сказал доктор исторических наук.

Кроме того, Хангельды Абжанов исследовал это дело и обозначил в нем еще одну задачу - целенаправленное системное направление.

«В Казахстане необходимо открыть научно-исследовательский институт репрессий. Он должен открыться не в Алматы, не в Нур-Султане, а в Караганде. Карагандинский очаг лагеря Карлаг. Караганда - самый пострадавший от голода регион. Центральный Казахстан никуда не делся. В данном регионе существует научная школа, которая изучала эти вопросы. Мы 60 лет занимались проблемой репрессий. На ближайшие 60 лет работы хватит», - сказал Хангельды Абжанов.



