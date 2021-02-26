В Казахстане не планируют вводить смертную казнь за отказ от прививок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Массовая рассылка сообщений о том, что в Казахстане планируют ввести смертную казнь за отказ от вакцинации, взбудоражила Казнет. К таким выводам пользователей подтолкнул новый законопроект «О биологической безопасности». На самом деле ни о какой смертной казни речи в нем не идет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Информацию о применении высшей меры наказания за отказ от вакцинации опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, касательно смертной казни за нарушение установленных правил работы не имеет под собой основания. Напоминаем, что в январе текущего года Президент Республики Казахстан К. Токаев подписал закон, отменяющий высшую меру наказания – смертную казнь. Просим граждан Казахстана не доверять сомнительной информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах», – подчеркнул официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

В комитете также пояснили, что основанием для разработки законопроекта послужила необходимость социальной, правовой и биологической защиты специалистов, которые занимаются научными и диагностическими исследованиями в лабораториях и работают с особо опасными патогенами и болезнетворными микроорганизмами.

«Проект закона разработан с учетом международного опыта и не предусматривает обязательной вакцинации всего населения страны. Однако в нем сказано о вакцинации специалистов, чья работа связана с диагностикой особо опасных инфекций, изучением их свойств, а также работой в инфекционных очагах. К ним относятся сотрудники лабораторий по работе с особо опасными патогенами, противочумных станций, ветеринарных служб и другие», — говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Также законопроект предусматривает ответственность за нарушение правил работы с патогенными биологическими агентами, возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных инфекций.

Специалисты считают, что законопроект поможет обеспечить безопасность всего населения Казахстана в целом и специалистов, работающих в зонах повышенного риска.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля также напомнили о том, что распространение заведомо ложной информации согласно ст. 274 Уголовного кодекса РК наказуемо штрафом в размере до 1000 МРП, либо ограничением, или лишением свободы на срок до 1 года.