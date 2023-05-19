В Казахстане не первый год регистрируется рост заболеваемости ВЗК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 555 человек с болезнью Крона и 2218 – с язвенным колитом, сегодня в стране 1631 пациент с болезнью Крона, и 7305 больных с язвенным колитом. Хронические патологии кишечника быстро молодеют – всё чаще пациентами становятся дети и подростки, передает МИА «Казинформ».

Казахстанские врачи первичной медико-санитарной помощи и специалисты-гастроэнтерологи отмечают, что рост статистики связан с улучшением выявления ВЗК, расширением арсенала диагностики и доступом всё более широких масс жителей к современным диагностическим технологиям, а также повышение информированности и подготовленности специалистов.

За последний год в Казахстане внедрен широкий спектр диагностических процедур, позволяющих выявить ВЗК на самой ранней стадии. В частности, в сотрудничестве медицинского сообщества специалистов КНОИК с АО НИИКиВБ, внедрено трансабдоминальное ультразвуковое исследование (ТУЗИ) кишечника. Также в НИИКиВБ теперь доступна магнитно-резонансная энтерография и интестиноскопия.

Как отметила кандидат медицинских наук, ведущий специалист по внутренним болезням АО НИИКИВБ, доцент кафедры гастроэнтерологии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, председатель Казахского научного общества по изучению кишечника (КНОИК) Джамиля Кайбуллаева, в Казахстане наряду с расширением диагностики развёрнута активная образовательная деятельность для казахстанских специалистов здравоохранения.

«Образовательные мероприятия имеют чрезвычайно важное практическое значение в рамках трансферта новейших методик лечения ВЗК, и они стали возможны в нашей стране во многом благодаря практической и экспертной поддержке таких компаний как Takeda, которая, в частности, поддержала оффлайн- и онлайн-участие более 60 врачей различных специальностей (гастроэнтерологи, колоректальные хирурги, радиологи, нутрициологи, педиатры, терапевты) из всех регионов Казахстана в научно-образовательных мероприятиях», – рассказала Д.Кайбуллаева.

Вопросы в сфере внедрения современных методов лечения ВЗК медики Казахстана решают благодаря постоянной консультативной и обучающей работе ряда централизованных центров. В РК функционирует специализированный координационный центр ВЗК, который оказывает медикам специализированную помощь 3 и 4 уровня на базе НИИКиВБ.

Болезнь Крона и язвенный колит относятся к пожизненным заболеваниям, но при своевременной диагностике и грамотном лечении можно добиться стойкой ремиссии, избежав перехода заболевания в тяжёлую форму.



