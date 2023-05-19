В Казахстане не первый год регистрируется рост заболеваемости ВЗК: пациентами становятся дети и подростки

АЛМАТЫ. . КАЗИНФОРМ - Сегодня медицинская общественность разных стран отмечает Всемирный день воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). В Казахстане в связи с этим открылся VII Национальный форум ВЗК, на котором собрались ведущие медики, клиницисты, эксперты фармацевтической отрасли. В центре внимания – противодействие заболеваниям кишечника и улучшение качества жизни пациентов, а также профилактика и раннее выявление. Об этом передает МИА «Казинформ».

К сожалению, уже не первый год в Казахстане регистрируется рост заболеваемости ВЗК. Так, если в 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 555 человек с болезнью Крона (БК) и 2218 – с язвенным колитом, то на сегодня в стране 1631 пациент с болезнью Крона, и 7305 больных с язвенным колитом. Хронические патологии кишечника быстро молодеют – всё чаще пациентами становятся дети и подростки.

Казахстанские врачи первичной медико-санитарной помощи и специалисты-гастроэнтерологи отмечают, что рост статистики связан с улучшением выявления ВЗК. Рост числа регистрируемых больных ВЗК объясняется расширением арсенала диагностики и доступом всё более широких масс жителей к современным диагностическим технологиям. Также этому способствует повышение информированности и подготовленности специалистов. С другой стороны, свою лепту в рост заболеваемости внесли последствия пандемии ковида, включая вмешательство в иммунную систему, а также неконтролируемое назначение антибиотиков.

За последний год в Казахстане внедрен широкий спектр диагностических процедур, позволяющих выявить воспалительные заболевания кишечника на самой ранней стадии. В частности, в сотрудничестве медицинского сообщества специалистов (КНОИК) с такими ведущими медицинскими учреждениями как НИИКиВБ, внедрено трансабдоминальное ультразвуковое исследование (ТУЗИ) кишечника, имеющее огромную диагностическую ценность при любом подозрении на заболевания кишечника у взрослых и детей. Неинвазивность, отсутствие необходимости специальной подготовки, доступность и высокая информативность – очевидные преимущества этого метода. Ещё один метод активно внедряется в НИИ КиВБ – интестиноскопия – основан на высокотехнологичной методике диагностики патологии тонкой кишки. Также в НИИКиВБ теперь доступна магнитно-резонансная энтерография – чрезвычайно результативный способ диагностики патологии кишечника и осложнений.

Как отметила кандидат медицинских наук, ведущий специалист по внутренним болезням АО НИИКИВБ, доцент кафедры гастроэнтерологии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, председатель Казахского научного общества по изучению кишечника (КНОИК) Джамиля Кайбуллаева, в Казахстане наряду с расширением диагностики развёрнута активная образовательная деятельность для казахстанских специалистов здравоохранения, и это очень важно для результативной работы клинического звена на местах. Так, в образовательных проектах КНОИК за последний год приняли участие десятки ведущих гастроэнтерологов из всех регионов Казахстана.

«15-20 мая текущего года прошел цикл повышения квалификации по теме «Клинико-радиологические аспекты диагностики воспалительных заболеваний кишечника». На регулярной основе проводятся выездные региональные школы для врачей в регионах (3-4 марта в Астане, 4 мая – в Южном Казахстане, 28 июня – в Мангистау). 25-26 ноября 2022 года проведён чрезвычайно полезный Семинар Центра лучших практик (сenter of excellence) «Актуальные вопросы в ведении пациентов на биологической терапии: новые горизонты в лечении воспалительных заболеваний кишечника». В мае того же 2022 года прошла специальная Школа медицинской сестры по уходу за пациентами, имеющими определённые заболевания кишечника. А 17-28 октября 2022 прошёл мастер-класс «Актуальные вопросы междисциплинарного менеджмента и биологической терапии воспалительных заболеваний кишечника». Нельзя не заметить, что такие мероприятия имеют чрезвычайно важное практическое значение в рамках трансферта новейших методик лечения ВЗК, и они стали возможны в нашей стране во многом благодаря практической и экспертной поддержке таких компаний как Takeda. Которая, в частности, поддержала оффлайн- и онлайн-участие более 60 врачей различных специальностей (гастроэнтерологи, колоректальные хирурги, радиологи, нутрициологи, педиатры, терапевты) из всех регионов Казахстана в научно-образовательных мероприятиях», – рассказала Джамиля Кайбуллаева.

Вопросы в сфере внедрения современных методов лечения ВЗК медики Казахстана решают благодаря постоянной консультативной и обучающей работе ряда централизованных центров, специализирующихся на новейших технологиях в гастроэнтерологии. В стране функционирует специализированный координационный центр ВЗК, который оказывает медикам специализированную помощь 3 и 4 уровня на базе НИИКиВБ: это и отдельный образовательный центр, и консультативно-методическая помощь медикам в регионах страны (быстрые консультации через систему телемедицины), и консалтинг при амбулаторном лечении пациентов.

Безусловно, плюсом является повсеместное внедрение инновационных методов диагностики, позволившее значительно повысить выявление ВЗК на ранних стадиях. Тем не менее, очевидный рост заболеваемости требует решения накопившихся вопросов, модернизации и обновления протоколов лечения, более качественной подготовки и повышения квалификации врачей. Все эти вопросы в центре внимания делегатов VII Национального форума ВЗК.

На крупнейшем ежегодном съезде клиницистов Казахстана в сфере гастроэнтерологии выступают специалисты международного уровня, ведущие врачи региональных клиник, эксперты в сфере диагностики, фармакологии и других смежных специальностей. Большой интерес, несомненно, вызовут доклады с анализом новых методик лечения болезни Крона и язвенного колита. Кроме того, на форуме будут представлены актуализации регистра и обзор промежуточных данных (это главный рабочий инструмент для специалистов, дающий понимание о паттернах диагностики и лечения ВЗК в РК). Стоит отметить, что в течение года в стране идёт формирование единой базы данных (регистра) пациентов с ВЗК. Эта работа позволит значительно улучшить выявление кишечных воспалительных заболеваний на местах, в регионах, а также анализировать ответ организма пациентов на терапию и прогнозировать клинические исходы. Как уже отмечалось, количество зарегистрированных пациентов существенно возросло, что требует от всей медицинской системы страны новых подходов и наращивания ресурсов гастроэнтерологической службы.

Как отметила Джамиля Кайбуллаева, вся эта работа позволяет достигнуть главного: перестать видеть в ВЗК тяжёлое заболевание. Несмотря на то что болезнь Крона и язвенный колит относятся к пожизненным заболеваниям, при своевременной правильной их диагностике и грамотном лечении на основе современных протоколов можно добиться стойкой ремиссии, избежав перехода заболевания в тяжёлую форму. Благодаря этому люди с ВЗК могут жить полноценной жизнью, сохранять трудоспособность и в итоге обойтись без рискованных операций. На сегодняшний день в Казахстане доступен широкий спектр диагностических процедур, позволяющих выявить воспалительные заболевания кишечника на самой ранней стадии. Кроме того, мировая фармацевтическая индустрия постоянно разрабатывает новые, более эффективные препараты для лечения ВЗК, а в Казахстане ежегодно улучшается лекарственное обеспечение этими препаратами. С 2013 года лечение пациентов с ВЗК, включая современную дорогостоящую биологическую терапию, возмещается государством. Тем не менее, сегодня только 2% пациентов, страдающих ВЗК, получают биологическую терапию, тогда как в странах ОЭСР (международной экономической организации развитых стран) этот показатель колеблется в пределах 15-30%.



