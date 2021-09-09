В Казахстане не хватает единиц пожарной техники – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы пожарных и спасателей потребовал решить сенатор Бекболат Орынбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём депутатском запросе он отметил, что трагедия, недавно произошедшая в Жамбылской области, выявила уязвимые места служб ЧС.

По словам сенатора, количество пожарных станций в городе и области, а также штатная численность личного состава боевого расчета дежурного караула не соответствуют нормам. Кроме того, сенатор обозначил и проблему с нехваткой денег на покупку специальной пожарно-спасательной техники и оборудования, а потому пожарным и спасателям нередко приходится работать на устаревшем оборудовании.

«В Жамбылской области автопарк пожарной службы составляет 136 единиц. 26 единиц автотранспорта являются устаревшими, срок эксплуатации которых превышает 20 лет. Кроме того, необходимо отметить, что при ликвидации чрезвычайной ситуации в Байзакском районе пришли в негодность ещё 18 единиц пожарной техники», - сказал Бекболат Орынбеков на пленарном заседании Сената.

Предложения сенатора – провести комплексный анализ ситуации в структурах ЧС и принять меры по решению указанных проблем. Всё это в конечном итоге напрямую касается безопасности как пожарных, так и всех остальных казахстанцев, добавил сенатор.