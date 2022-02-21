В Казахстане не хватает дипломированных соцработников – магистр социальных наук ЕНУ им. Л.Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывают Социальный кодекс, который будет объединять все законы, регламентирующие социальную сферу. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего совета по реформам, заявил, что этот документ должен стать ключевым элементом нового «общественного договора» и адаптировать социальную политику под новые реалии. Сообщается, что в законопроекте будет обозначен и закреплен статус социального работника. Корреспонденты МИА «Казинформ» поговорили с магистром социальных наук, старшим преподавателем Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Медетом Кудабековым о том, для чего нужно поднимать статус соцработников.

По информации старшего преподавателя кафедры социологии и социальной работы, сейчас по всей республике непрерывной подготовкой соцработников занимаются 14 ВУЗов. В 2001 году тремя первопроходцами в освоении новой специальности стали Казахский национальный университет им. Аль-Фараби в Алматы, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

Медет Кудабеков занимается подготовкой будущих специалистов по специальности «Социальная работа», а также разрабатывает новые учебные программы. Двадцать лет назад он был в числе первых выпускников Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева, где в последующем остался работать, и является свидетелем зарождения специальности социального работника в Казахстане.

«Когда мы заканчивали ЕНУ в 2004 году, впервые появились штатные единицы соцработников в сфере социального обслуживания на дому, а с 2008 года соцработники начали работать в системе здравоохранения. На данный момент в Казахстане в сфере социальной защиты задействовано около 16 тысяч сотрудников, 12 тысяч из них работают в системе социальной защиты и около четырех тысяч человек в системе здравоохранения», - рассказывает магистр социальных наук.

По словам Медета Кудабекова, из-за невысокой заработной платы в системе социального обслуживания многие выпускники по специальности «Социальная работа», получив диплом о высшем образовании, либо вообще отказываются работать в этом направлении, либо выбирают смежные профессии, уходят в ювенальную полицию, на госслужбу, в масс-медиа и в другие сферы.

«Студентов, готовых остаться работать в профессии, очень мало. Много немотивированных ребят, для них главная цель - получить высшее образование бесплатно. Они понимают, что им развиваться будет очень сложно. Тем временем, здесь наблюдается кадровый голод. По недавним подсчетам выяснилось, что только шесть процентов соцработников в системе социальной защиты имеют диплом о высшем образовании по этой специальности», - заявляет Медет Кудабеков.

В некоторых областях Казахстана несколько лет назад, по информации нашего спикера, было всего один-два дипломированных специалиста. Сейчас ситуация меняется, казахстанские соцработники проходят аттестацию, регулярно повышают свои знания на квалификационных курсах. Медет Кудабеков говорит, что есть вопросы по поводу унифицирования образовательных программ.

«Наши исследования показывают, что 60 процентов задействованных специалистов из смежных областей. Это педагоги, психологи, медики. Не все они имеют качественную переподготовку. На базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева совместно с ЮНИСЕФ и Министерством труда и социальной защиты мы пытаемся решить эту проблему и разрабатываем специализированные курсы, которые отчасти решают эту проблему», - говорит старший преподаватель Кудабеков .

Преподаватель кафедры социологии и социальной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Медет Кудабеков уверен, что систему в целом нельзя перестроить за несколько лет, но какие-то шаги нужно делать уже сейчас. Дипломированные специалисты не будут уходить в смежные отрасли, если статус профессии будет законодательно обозначен и закреплен.

«Социальная работа среди гражданских служащих самая низкооплачиваемая. Существует большой разрыв между статусами врача, учителя и соцработника. Я надеюсь, что в новом Социальном кодексе этот момент будет обязательно учтен. Международная ассоциация соцработников провела подсчеты, согласно которым каждый вложенный доллар в качественную систему социальной работы приведет к шести долларам в виде инвестиций. Понятно, что это долгосрочная инвестиция, дивиденды придут через 20 или 30 лет, но заниматься этим нужно», - резюмировал Медет Кудабеков.

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.