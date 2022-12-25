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    В Казахстане намерены закрепить централизованную покупку и продажу электроэнергии

    25 Декабря 2022, 09:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Ожидается принятие Закона «О теплоэнергетике», который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов. Об этом 24 декабря в ходе встречи с жителями Алматинской области сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В рамках Закона предполагается переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. Данные меры позволят снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии.

    Также будет усилена роль Комитета энергонадзора в части обеспечения жесткого контроля ремонтных кампаний и инвестиционных программ.

    С целью снижения высокого износа будет принята Программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энерго- и тепло-производящих организаций.

    В 1 квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние.

    Касательно Алматинской области, вице-министр отметил, что потребности в электрической и тепловой энергии области обеспечиваются Алматинской ТЭЦ-3, Капшагайской ГЭС и Мойнакской ГЭС, установленная электрическая мощность которых равна 837 МВт. Установленная тепловая мощность Алматинской ТЭЦ-3 составляет 335,3 ГКал/час. Остальную потребность в тепловой энергии региона обеспечивают областные котельные. Средний физический износ основного оборудования станций АО «АлЭС» составляет 80%, АО «Мойнакская ГЭС» - 28%.

    За 11 месяцев 2022 года объем производства электрической энергии в регионе составил 6 млрд кВтч. При этом потребление региона составляет 10,2 млрд.кВтч.

    Недостатки электрической энергии покрываются через крупную энергетическую систему по транспортировке и распределению электрической энергии АО «Алатау Жарык Компаниясы».

    Кроме того, Жандос Нурмаганбетов отметил, что Алматинская область имеет высокий потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На сегодня регион занимает 2 место в республике по мощности ВИЭ или 419,2 МВт, который вырабатывается 23 объектами, из них 11 ВЭС мощностью 196,5 МВт, 6 ГЭС мощностью 206 МВт, 6 солнечных электростанций мощностью 160,35 МВт.

    До 2025 года планируется строительство 12 объектов мощностью 123,2 МВт, в том числе 3 ВЭС мощностью 64,95 МВт, 7 ГЭС мощностью 51,8 МВт, 2 биоэлектростанции мощностью 6,4 МВт.
    Алматинская область Минэнерго РК
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