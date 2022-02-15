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    В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК

    15 Февраля 2022, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил необходимость стимулирования создания обрабатывающих производств за счет обеспечения сырьем по доступной цене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства поставлена задача по принятию нового Водного кодекса. Поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов в недельный срок внести в Правительство основные подходы по реализации единой государственной водной политики, которая обеспечит сохранение водно-ресурсного потенциала», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина добавил, что в целях дальнейшего развития обрабатывающей промышленности необходимо обеспечить стимулирование создания обрабатывающих производств за счет обеспечения сырьем по доступной цене.

    «Сегодня Правительством совместно с крупными предприятиями ГМК прорабатывается вопрос по созданию пояса малых и средних предприятий вокруг собственных производств. В рамках проводимой работы поручаю Министерству индустрии совместно с предприятиями ГМК (горно-металлургический комплекс) выработать комплексные меры по стимулированию обрабатывающих производств с выпуском продукции средних и верхних переделов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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