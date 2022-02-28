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    В Казахстане намерены  развивать новые турпродукты

    28 Февраля 2022, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны рекомендации по развитию новых турпродуктов. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для того, чтобы создать комфорт и удобство туристам, кроме больших проектов по строительству инфраструктуры, важно развивать и неосязаемые компоненты турпродукта. Поэтому, в прошлом году три мероприятия посвящены обучению и повышению компетенции туррынка. Три тысячи человек прошли семинары, тренинги и онлайн курсы, в том числе почти 500 сельских жителей, желающих принимать туристов», - сказал Даруен Абаев.

    Был отмечено, что на сегодня утверждена программа «Знак качества». Обследованы 3 300 объектов туризма по детско-юношескому, городскому, агротуризму и маршрутам Шелкового пути, разработаны рекомендации по развитию новых турпродуктов.

    «КазахТуризм» также работает по привлечению международных мероприятий в Казахстан. Уже подтверждено проведение 12 MICE мероприятий (форумы, конференции, выставки и др.) на 2022-2025 годы с участием пяти тысяч иностранных делегатов.

    «Каждое второе мероприятие посвящено продвижению туристского потенциала. При этом, делается упор на инструменты цифрового маркетинга и PR», - добавил Даурен Абаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туризм Мажилис Минкультуры
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