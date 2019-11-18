В Казахстане намерены перенести сроки уплаты налога на транспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены перенести сроки уплаты налога на транспортные средства с физических лиц. Об этом сообщил и.о. директора департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов МФ РК Даулет Жарылгасинов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня рассматривается вопрос переноса срока уплаты налога на транспортные средства с физических лиц с 31 декабря налогового периода на 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Это необходимо для обеспечения своевременного поступления доходов», - сказал Даулет Жарылгасинов.

Он отметил, что данные нововведения предусмотрены проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

Также предлагается объединение (оптимизация) налога на имущество и земельного налога

«Проектом закона в целях упрощения уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами предлагается произвести объединение указанных налогов без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты). В данном случае налог по земельным участкам и имуществу будет считаться по отдельности в своем порядке, а налогоплательщику предъявляться к уплате одной суммой», - пояснил Даулет Жарылгасинов