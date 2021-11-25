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    В Казахстане намерены ограничить принятие единственного жилья в залог

    25 Ноября 2021, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья физического лица или индивидуального предпринимателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

    Как отметил сенатор Сергей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании палаты, в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом также предусматривается:

    - ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

    - предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка.

    Ввести ограничение на принятие в качестве залога единственное жилье физического лица или индивидуального предпринимателя.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Жилье
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