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    В Казахстане намерены ограничить оборот электронных сигарет

    28 Октября 2021, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточат контроль за оборотом электронных сигарет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседании Сената депутаты задали вопрос касательно того, что делает минфин для усиления контроля за оборотом электронных сигарет.

    «Что касается электронных сигарет и усиления контроля, мы осуществляем контроль по средствам документов. Для физического контроля проводится маркировка. С апреля этого года мы ввели маркировку. Данные меры позволяют контролировать оборот электронных сигарет. Есть один проблемный вопрос, это внесение ответственности. Мы сейчас хотим выйти с предложение о внесении ответственности. Министерство здравоохранения в настоящее время для ограничения оборота электронных сигарет вносит технических регламент, где предъявляются специальные требования по электронным сигаретам. Сейчас он проходит согласование в госорганах», - ответил представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минздрав РК Минфин РК Общество
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