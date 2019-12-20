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    В Казахстане начнут выплату компенсаций пострадавшим от преступников

    20 Декабря 2019, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выплаты из Фонда компенсации потерпевшим вводятся в действие с 1 июля 2020 года в виде единовременного платежа в размере от 30 до 50 месячных расчетных показателей в зависимости от категории совершенного в отношении получателя правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Нур-Султана.

    Государственные компенсации признаются наиболее действенным из существующих механизмов защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления.

    С принятием в 2018 году Закона «О Фонде компенсации потерпевшим» в Казахстане создан институт для быстрого оказания необходимой помощи лицам, материально пострадавшим от преступления, но не имеющим возможности добиться возмещения вреда по нераскрытым преступлениям или когда виновник скрывается от правосудия.

    Лицо вправе, в течение 3-х лет со дня признания его потерпевшим, обратиться с заявлением в государственный орган, осуществляющий функции уголовного преследования о назначении ему компенсации.

    Право получения платежа имеют несовершеннолетние потерпевшие, ставшие жертвами сексуального насилия, потерпевшие по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками, лица, которым в результате преступлений причинен тяжкий вред здоровью либо зараженным ВИЧ/СПИД, лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти последнего по статьям Уголовного кодекса, предусмотренным ст.6 Закона «О фонде компенсации потерпевшим».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура
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