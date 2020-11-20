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    В Казахстане начнет работу IX Гражданский форум в рамках Недели гражданского общества

    20 Ноября 2020, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 по 27 ноября в Казахстане будет проходить IX Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития.

    В нынешнем году мероприятие организовано в режиме онлайн, благодаря чему в программе форума будут не только традиционные выступления, дискуссии и тренинги, но и видеоподкасты, а также встречи министров с представителями неправительственного сектора. Живая трансляция будет вестись ежедневно, при этом зрители смогут задавать свои вопросы в комментариях и оперативно получать обратную связь.

    Основная цель форума — выработка механизмов эффективного взаимодействия институтов гражданского общества с госорганами и бизнес-структурами. Делегаты обсудят направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО и многое другое. Кроме того, в рамках Недели гражданского общества будет опубликован доклад об исполнении рекомендаций предыдущих встреч.

    Участниками IX Гражданского форума станут известные общественные деятели, представители международных организаций, государственных органов, экспертное сообщество — всего более 500 человек со всей страны. Программа форума и регистрация делегатов доступны на сайте www.azamattyqforum.kz .

    Напомним, что мероприятие организовано Гражданским Альянсом Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

    Справочно: Первый Гражданский форум проходил 14 октября 2003 года. С этого времени к развитию третьего сектора страны уделяется большое внимание. Сейчас в Казахстане зарегистрировано свыше 22 неправительственных организаций. Объём бюджета государственного социального заказа с 2019 года вырос почти на 50 % и составил 25 млрд тенге. Из них половина направлена на поддержку социально уязвимых слоёв населения.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    НПО Общество
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