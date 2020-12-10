Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    В Казахстане начинается предвыборная агитация политических партий

    10 Декабря 2020, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК объявили сроки начала и завершения предвыборной агитации политических партий на выборах депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно календарному плану мероприятий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, предвыборная агитация начнется 10 декабря в 18:00 и продлится до 00:00 часов 9 января 2021 года», - сказала член Центризбиркома Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК.

    Спикер пояснила, что предвыборная агитация - это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против той или иной политической партии. Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации за или против той или иной политической партии.

    Не допускается проведение предвыборной агитации, распространение любых агитационных предвыборных материалов: 1) государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей; 2) военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьям; 3) членам избирательных комиссий; 4) религиозным объединениям; 5) иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (в т.ч. иностранным СМИ) и международным организациям.

    Предвыборная агитация осуществляется: 1) через средства массовой информации; 2) путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями; 3) путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске