Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа

    7 Января 2022, 09:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении шести компаний, занимающихся реализацией сжиженного газа в Казахстане, проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Агентство по защите и развитию конкуренции РК начало расследования в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ».

    Как отметили в пресс-службе ведомства, в действиях данных субъектов рынка установлены признаки злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах. По поручению Главы государства, предварительные итоги расследования будут подведены в течение 20 дней.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Происшествия Экономика Цены и тарифы ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Узбекистан закупит из России 2,8 млрд кубометров газа в год
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Консервированные и переработанные овощи подорожали сразу на 25% за год
    С июля в Казахстане может подорожать алкоголь
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге