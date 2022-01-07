В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении шести компаний, занимающихся реализацией сжиженного газа в Казахстане, проводится расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство по защите и развитию конкуренции РК начало расследования в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ».

Как отметили в пресс-службе ведомства, в действиях данных субъектов рынка установлены признаки злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах. По поручению Главы государства, предварительные итоги расследования будут подведены в течение 20 дней.