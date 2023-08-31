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    В Казахстане начата перезагрузка модели управления наукой

    31 Августа 2023, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О первых итогах начавшейся в республике перезагрузки модели управления наукой проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    «Созданы Национальный совет по науке и технологиям и Национальная академия наук при Президенте Республике Казахстан. Особое внимание уделяется коммерциализации результатов научных исследований казахстанских ученых», - сказал Алихан Смаилов.

    Как отметил Премьер-Министр, в течение 2023-2025 годов объемы финансирования науки составят 643 млрд тенге. Из них 149 млрд тенге выделены уже в этом году или в 3,5 раза больше уровня прошлого года.

    В прошлом году оплата труда 1700 ведущих ученых повышена на 70%.

    Ежегодно молодым ученым стали предоставлять 500 грантов для стажировки в ведущих научных центрах мира.

    Кроме того, 11 НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями, переведены на прямое государственное финансирование.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Наука AMANAT Миннауки и высшего образования РК
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