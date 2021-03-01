В Казахстане начался призыв на срочную службу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 13 500 военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет во время весеннего призыва пополнят ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. Весенний призыв оборонное ведомство намерено завершить 1 июля текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

5 февраля текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года».

Предприняты меры профилактики, связанные с опасностью распространения коронавирусной инфекции. ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части. Организована вакцинация новобранцев в местах прохождения службы.

В этом году в ходе призыва будет применен новый способ оповещения призывников. Для снижения контактов в условиях пандемии служба сервиса 1414 Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в пилотном режиме проведет рассылку SMS-сообщений.

Все процедуры призыва организованы в максимально открытом формате с предоставлением возможности консультирования. Для этого в местных органах военного управления созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях.

Разъяснения о порядке призыва на воинскую службу можно получить, обратившись в колл-центр Министерства обороны по телефонам: 8 (7172) 72 10 83, 72 16 06, 72 13 89; 72 13 82.