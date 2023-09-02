В Казахстане начался прием заявок на премию в области литературы и журналистики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начался прием заявок на премию для определения лучших работ в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

Цель премии – признание заслуг писателей и журналистов перед обществом и государством, особо ценный вклад в укрепление межкультурного и межэтнического единства. В премии могут участвовать автор (авторы) или коллектив авторов, творческие коллективы. Прием заявок осуществляется с 1 сентября по 30 сентября 2023 года. Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан по следующим номинациям: - «Интернет проект»; - «Проект на телеканалах»; - «Статья в печатных СМИ»; - «Радио проект». Министерство культуры и спорта Республики Казахстан принимает документы по следующим номинациям: - «Проза»; - «Поэзия»; - «Драматургия»; - «Детская литература». Работы будут оценены жюри, состоящим из заслуженных деятелей и экспертов в области литературы и журналистики. По итогам премии лучшему представителю каждой номинации присваивается звание «Лауреат премии за лучшую работу в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства», вручается диплом и денежное вознаграждение.