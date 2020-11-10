В Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает МИА «Казинформ».

Напомним, согласно пункту 5 статьи 87 Конституционного закона «О выборах», этап выдвижения кандидатов начинается за 2 месяца и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за 40 дней до дня голосования. То есть с 10 ноября 2020 года до 18:00 часов 30 ноября текущего года .

Кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет и обладающий пассивным избирательным правом.

Не может быть кандидатом в депутаты Парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам: лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке. Политическая партия при утверждении партийных списков включает в них женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста в количестве не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

Регистрация партийных списков начинается за 2 месяца и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за один месяц до выборов.

Общая продолжительность очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам, от дня назначения до дня голосования составит 82 дня.

В свою очередь этап выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов продлится с 10 ноября 2020 года до 18:00 часов по местному времени 4 декабря 2020 года.

Регистрация кандидатов в депутаты маслихатов заканчивается в 18:00 часов по местному времени 10 декабря 2020 года.

Предвыборная агитация начнется после 18:00 часов местного времени 10 декабря 2020 года и завершится в 00:00 часов по местному времени 9 января 2021 года.

Итоги выборов депутатов маслихатов устанавливаются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения выборов. Регистрация избранных депутатов маслихатов осуществляется соответствующей территориальной избирательной комиссией.

Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Гражданин республики может быть депутатом только одного маслихата. Кандидат должен обладать пассивным избирательным правом. То есть не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Как отмечал член Центральной избирательной комиссии РК Ерлан Дауылбаев, предстоящая избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов имеет ряд особенностей.

«Впервые выборы в маслихат проходят по партийным спискам политических партий. В соответствии с изменениями в Конституционном законе о выборах, на территории соответствующей административно-территориальной единицы при выборах депутатов маслихатов образуется единый территориальный избирательный округ. Количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в партийный список лиц», – сказал Е. Дауылбаев.