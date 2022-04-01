В Казахстане начали производить шахтные стойки для горнорудной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане приступили к промышленному производству шахтных стоек СВП 22, которые используются предприятиями горнодобывающей отрасли для укрепления сводов и потолков горных выработок и тоннелей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, выпуск востребованной продукции впервые в республике освоен Актюбинским рельсобалочным завод о м.

Собственное производство уникальных горячекатаных изделий позволит повысить казахстанское содержание в горнорудной сфере и сократить импорт производственных материалов и оборудования на 90-95%, отмечают в МИИР.

От надежности шахтных стоек во многом зависит безаварийная работа шахт, а значит, жизнь и здоровье горняков. Поэтому на заводе подчеркивают, что специальный взаимозаменяемый профиль выпускается в соответствии с ГОСТом.

Из профиля СВП 22 также изготавливаются кольцевые крепежи и универсальная арочная податливая крепь из 3-5 звеньев, требующие особой прочности и выдерживающих нагрузку материалов.

Преимуществами шахтной стойки СВП 22 является длительный срок эксплуатации, способность выдерживать вес грунта без изменений первоначальной формы, огнеупорные свойства, а также возможность неоднократного использования в сложных условиях.

Фото: gov.kz