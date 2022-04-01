Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казахстане начали производить шахтные стойки для горнорудной отрасли

    1 Апреля 2022, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане приступили к промышленному производству шахтных стоек СВП 22, которые используются предприятиями горнодобывающей отрасли для укрепления сводов и потолков горных выработок и тоннелей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, выпуск востребованной продукции впервые в республике освоен Актюбинским рельсобалочным завод о м.

    Собственное производство уникальных горячекатаных изделий позволит повысить казахстанское содержание в горнорудной сфере и сократить импорт производственных материалов и оборудования на 90-95%, отмечают в МИИР.

    От надежности шахтных стоек во многом зависит безаварийная работа шахт, а значит, жизнь и здоровье горняков. Поэтому на заводе подчеркивают, что специальный взаимозаменяемый профиль выпускается в соответствии с ГОСТом.

    Из профиля СВП 22 также изготавливаются кольцевые крепежи и универсальная арочная податливая крепь из 3-5 звеньев, требующие особой прочности и выдерживающих нагрузку материалов.

    Преимуществами шахтной стойки СВП 22 является длительный срок эксплуатации, способность выдерживать вес грунта без изменений первоначальной формы, огнеупорные свойства, а также возможность неоднократного использования в сложных условиях.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Инфраструктурные проекты Промышленность МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане