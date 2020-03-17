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    В Казахстане началась посевная кампания

    17 Марта 2020, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южных регионах Казахстана приступили к посевной. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время к посевной кампании приступили южные регионы. Так, в Жамбылской области осуществлен посев на площади 71,7 тыс. га, или 10,2% от общей посевной площади, в Туркестанской области посеяно 33,5 тыс. га (4%), Алматинской области - 3,4 тыс. га (0,4%), Кызылординской - 2 тыс. га (1,1%)», - сказал Сапархан Омаров.

    По данным ведомства, посев яровых зерновых культур в северном и центральном регионах проводится между 15-30 мая, в западных и южных регионах – в третьей декаде апреля и первой декаде мая, в восточном регионе: в горной зоне – с 30 апреля по 25 мая, в сухостепной зоне – 15-25 мая. Посев масличных культур в северном регионе проводится 20-25 мая, в центральном, западном и восточном регионах – с 5 по 15 мая, в Павлодарской области – 1-15 мая.

    Посев многолетних трав повсеместно проводится ранней весной после схода снега.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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