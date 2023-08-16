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    В Казахстане на 30% вырос экспорт растительного масла

    16 Августа 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обеспеченность Казахстана подсолнечным маслом за счет отечественного производства по итогам прошлого года достигла 131%. Сегодня в республике действуют 54 предприятия, которые выпустили более 537 тыс. тонн масла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Экспорт подсолнечного масла в прошлом году составил 230 тыс. тонн, что в 1,7 раз больше чем в 2021 году. Импорт не превысил 100 тыс. тонн.

    Отметим, что посевные площади подсолнечника расширяются из года в год. К примеру, в 2022 году было засеяно 1,09 млн га, в нынешнем году на 66,7 тыс. га больше. Растет и урожайность, по итогам прошлого года собрано 1,3 млн тонн подсолнечника, рост на 164 тыс. тонн в сравнении с 2021 годом.

    Что касается производства подсолнечного масла, то за полгода 2023-го произведено 253 тыс. тонн. Казахстан экспортировал 146,1 тыс. тонн отечественной продукции, рост по сравнению с 2022 годом на 30%. Вместе с тем сократился импорт, в страну ввезено 38,7 тыс. тонн масла.

    Стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке регулируется согласно Плану действий по стабилизации цен, который подписан в апреле министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции и Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур.

    Согласно данным статистики, в июне по сравнению с мартом наблюдается снижение отпускной цены на нерафинированное масло до 422,5 тыс. тенге (в марте – 513,4 тыс. тенге) за тонну, на рафинированное до 631,6 тыс. тенге (в марте – 701,4 тыс. тенге) за тонну.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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