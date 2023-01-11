Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Казахстане на 20% вырастут зарплаты отдельных категорий гражданских служащих – Минтруда

    11 Января 2023, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарплаты бухгалтеров, экономистов, юристов, архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала повысятся в 2023 году на 20 %. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20 %.

    Повышение заработной платы затронет порядка 600 тысяч гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

    Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в два раза.
    Минтруда РК Экономика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин
    Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам
    Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,1%
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров