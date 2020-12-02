В Казахстане на 100% автоматизирован процесс регистрация сельхозтехники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 100% автоматизирован процесс регистрация сельхозтехники. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно оцифрован учет селекционной и племенной работы в животноводстве, который ведется в информационной аналитической системе Plem.kz. Порядка 35 тысяч пользователей имеют возможность подтвердить происхождение, проводить селекционную работу и регламентировать зоотехнические события в электронном формате», - сообщил Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Также, по его словам, значительно упрощены процедуры для сельхозтоваропроизводителей путем цифровизации бизнес-процессов за счет функционала единой автоматизированной системы управления «E-Agriculture».

«Отечественные сельхозтоваропроизводители и другие участники внутренней и внешней торговли имеют возможность получать электронные сопроводительные документы без посещения государственных учреждений. В растениеводстве оцифрованы все 11 разрешительных документов», - отметил министр.

«В сфере животноводства переведены в электронный формат 10 из 12 разрешительных документов. На 100% автоматизирован процесс регистрация сельхозтехники, аккредитация заготовительных организаций и работа комиссии по гарантированию микрокредитов», - заключил спикер.