В Казахстане могут увеличить штрафы за несоответствующее качество интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила мажилисмен Жанна Тельпекбаева, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере связи.

В частности, предлагается усиление роли регулятора путем установления административной ответственности за нарушение Правил оказания услуг связи, а также увеличение суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям качества интернета. Увеличение суммы штрафов необходимо в целях повышения качества оказания услуг сотовой и фиксированной связи и должно стимулировать операторов связи на предоставление качественных услуг связи.

С точки зрения социально-экономических последствий от принятия проекта закона ожидается:

- снижение социального напряжения в обществе за предоставление операторами некачественных услуг связи и интернета;

- формирование в обществе доверия к «слышащему» государству за принятие соответствующих мер, связанных с переходом населения на онлайн режим работы и учебы в период пандемии.

Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.