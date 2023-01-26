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    В Казахстане могут снять с продажи игрушки Хагги Вагги

    26 Января 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 25 января текущего года в Москве страны-участницы Евразийского экономического союза договорились выработать требования к игрушкам, которые могут негативно повлиять на психическое развитие здоровья детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В декабре 2022 года Роскачество провело исследование популярных игрушек Хагги Вагги, которое выявило многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью изделий. После этого российские онлайн-магазины стали снимать с продажи Хагги Вагги. Российский опыт и казахстанское предложение о вводе требований «психолого-педагогической безопасности» обусловлено тем, что рынок сегодня заполонен самыми разными игрушками, нередко устрашающего вида, с признаками насилия, гибридного вида и так далее. По мнению некоторых психологов, такие «страшные» игрушки провоцируют игровые сюжеты, связанные с насилием и агрессией.

    Действующим техрегламентом на игрушки установлены требования только к материалам по токсиколого-гигиеническим и микробиологическим показателям, физическим и механическим, химическим и электрическим свойствам, радиационной безопасности. Таким образом, изъять с рынка «страшные» игрушки не представляется возможным.

    По мнению казахстанской стороны, озвученной на заседании, для рассмотрения этого вопроса необходимы стандарты, устанавливающие критерии определения негативного влияния игрушек на ребенка.

    «Важность формирования физического и психического здоровья детей не ставится под сомнение. Казахстан еще в 2015 году инициировал внесение изменений в техрегламент для проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек. Тогда документ не был поддержан из-за отсутствия стандарта определения критериев негативного влияния подобных игрушек на психику ребенка и необходимости проведения научных исследований», - заявила на Совете ЕЭК вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

    По ее словам, сегодня рынок уже заполнен игрушками самых разных видов. Поэтому предлагается разработать стандарт определения критериев негативного воздействия игрушек на психику ребенка и уже после внести предложения по изменению действующих техрегламентов для проработки на уровне стран Евразийского Союза в соответствующем порядке.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ЕАЭС Международная деятельность РК Дети
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