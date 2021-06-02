Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казахстане могут разрешить импорт цемента для стабилизации цен на рынке

    2 Июня 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривается вопрос разрешения на импорт цемента для стабилизации цен на рынке. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бебут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цемента достаточно в Казахстане. Если не будет хватать цемента, то министерство рассматривает вопрос разрешить импорт. В настоящее время у нас импорт закрыт. Мы разрешим импорт и тогда мы просто восполним рынок цементом и цены спадут. Но, это может повлиять на наших производителей, они у нас крупные налогоплательщики и мы это тоже учитываем», - сказал Бейбут Атамкулов, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи .

    Ранее он заявил, что повышение цен на цемент является искусственным.

    «Я хотел бы заверить наших граждан, что объемы цемента, мощности его производства у нас в Казахстане достаточные. Мы сегодня производим на 12 цементных заводах 15 млн тонн цемента. В то же время, потребность строительной отрасли составляет всего 9,3 млн тонн. Мы за четыре месяца уже произвели на 30% больше, чем в прошлом году. В то же время идет какой-то искусственный ажиотаж, цены на цемент у нас в среднем сегодня на предприятиях держатся на уровне 21-22 тыс. тенге. Практически вот этот ажиотаж, наверное, и привел к неким последствиям», - пояснил Бейбут Атамкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Строительство Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане