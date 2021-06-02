В Казахстане могут разрешить импорт цемента для стабилизации цен на рынке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривается вопрос разрешения на импорт цемента для стабилизации цен на рынке. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бебут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цемента достаточно в Казахстане. Если не будет хватать цемента, то министерство рассматривает вопрос разрешить импорт. В настоящее время у нас импорт закрыт. Мы разрешим импорт и тогда мы просто восполним рынок цементом и цены спадут. Но, это может повлиять на наших производителей, они у нас крупные налогоплательщики и мы это тоже учитываем», - сказал Бейбут Атамкулов, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи .

Ранее он заявил, что повышение цен на цемент является искусственным.

«Я хотел бы заверить наших граждан, что объемы цемента, мощности его производства у нас в Казахстане достаточные. Мы сегодня производим на 12 цементных заводах 15 млн тонн цемента. В то же время, потребность строительной отрасли составляет всего 9,3 млн тонн. Мы за четыре месяца уже произвели на 30% больше, чем в прошлом году. В то же время идет какой-то искусственный ажиотаж, цены на цемент у нас в среднем сегодня на предприятиях держатся на уровне 21-22 тыс. тенге. Практически вот этот ажиотаж, наверное, и привел к неким последствиям», - пояснил Бейбут Атамкулов.