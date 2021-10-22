В Казахстане многократно растёт объём услуг по организации азартных игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Услуги по организации азартных игр и заключению пари (без объёма услуг ненаблюдаемого сектора экономики) за первое полугодие текущего года составили 35,3 млрд тенге, что сразу в 4,5 раза больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В целом за 2020 год объём услуг в секторе составлял 89,7 млрд тенге, что в 6,6 раза больше, чем за 2019 год, когда показатель достигал всего 13,6 млрд тенге.

Практически весь объём услуг для любителей азарта приходится лишь на два региона: Алматинскую (32,6 млрд тг) и Акмолинскую (2,7 млрд тенге) области. Следом с многократным отставанием идёт Кызылординская область (3,2 млн тенге).

С учётом же ненаблюдаемого сектора экономики объём услуг по организации азартных игр и заключению пари за 2020 год достиг 278 млрд тенге, против всего 15,3 млрд тенге в 2019 году. Реальный рост в секторе составил 17,5 раза.

Стоит отметить, что в РК не противодействуют агрессивной рекламе букмекерских контор, включая, например, спонсирование спортивных команд. При этом патологическое влечение к азартным играм — лудомания — признано Всемирной организацией здравоохранения психическим расстройством.

Для сравнения: алкоголь и табачные изделия разрешено рекламировать только в определённое время с выполнением ряда требований или же вовсе запрещено, вплоть до запрета на выкладку товара на витрине в магазинах.