В Казахстане многократно растёт объём услуг по организации азартных игр
В целом за 2020 год объём услуг в секторе составлял 89,7 млрд тенге, что в 6,6 раза больше, чем за 2019 год, когда показатель достигал всего 13,6 млрд тенге.
Практически весь объём услуг для любителей азарта приходится лишь на два региона: Алматинскую (32,6 млрд тг) и Акмолинскую (2,7 млрд тенге) области. Следом с многократным отставанием идёт Кызылординская область (3,2 млн тенге).
С учётом же ненаблюдаемого сектора экономики объём услуг по организации азартных игр и заключению пари за 2020 год достиг 278 млрд тенге, против всего 15,3 млрд тенге в 2019 году. Реальный рост в секторе составил 17,5 раза.
Стоит отметить, что в РК не противодействуют агрессивной рекламе букмекерских контор, включая, например, спонсирование спортивных команд. При этом патологическое влечение к азартным играм — лудомания — признано Всемирной организацией здравоохранения психическим расстройством.
Для сравнения: алкоголь и табачные изделия разрешено рекламировать только в определённое время с выполнением ряда требований или же вовсе запрещено, вплоть до запрета на выкладку товара на витрине в магазинах.